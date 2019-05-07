Перший в світі електроавтобан запрацював у Німеччині



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До середини 2020 року планується вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі, обладнаних додатковим електромотором

У федеральній землі Гессен, що у ФРН, 7 травня відкрили перший електричний автобан.

Відрізком шляху близько 14 кілометрів завдовжки на трасі A5 між Вайтерштадтом і Мерфельденом по кілька разів на день проїжджатимуть електровантажівки різних компаній, повідомляє DW.

До середини 2020 року планується вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі, обладнаних додатковим електромотором, повідомляється на сайті гессенського дорожнього відомства, яке координує проект.

У його реалізації задіяні також технічний університет Дармштадта та компанії Siemens Mobility і ENTEGA. Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища виділило на будівництво конструкції з підвісними електромережами 14,6 млн євро.

На випробування електричного автобану, яке має тривати до кінця 2022 року, надано додатково 15,3 млн євро. Наразі відомство виділило на розробку електровантажівок понад 70 млн євро.

Раніше випробування електровантажівок проходили на приватних дорогах, розповіла представник міністерства Ріта Шварцелюр-Зутер (Rita Schwarzelühr-Sutter).

За її словами, в майбутньому планується побудувати підвісні мережі ще на двох ділянках автобанів - у землі Шлезвіг-Гольштейн та Баден-Вюртемберг.

«Вантажівки з електроприводом і струмоприймачем - це дуже ефективне рішення на шляху до нешкідливих для навколишнього середовища вантажоперевезень», - переконана Шварцелюр-Зутер.