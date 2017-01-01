У Німеччині поранили мера, який підтримував ліберальну міграційну політику

Андреас Гольштайн відомий як критик німецьких крайніх правих

В західній частині ФРН поранили мера невеликого міста, який підтримував ліберальну міграційну політику нинішнього уряду. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters Напад стався в понеділок ввечері в місті Алтена. Свідки нападу говорять про те, що нападник скоріше за все під дією алкоголю накинувся на 57-річного Андреаса Гольштайна



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У Німеччині напали на мера / WAZ







Андреас Гольштайн відомий як критик німецьких крайніх правих

В західній частині ФРН поранили мера невеликого міста, який підтримував ліберальну міграційну політику нинішнього уряду. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

Напад стався в понеділок ввечері в місті Алтена. Свідки нападу говорять про те, що нападник скоріше за все під дією алкоголю накинувся на 57-річного Андреаса Гольштайна із 30 см ножем. При цьому він викрикував критику щодо політики мера в питаннях мігрантів.

Прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія прокоментував цей напад, цитуючи заяву поліцій щодо того, що цей напад міг бути політично мотивованим. Андрес Гольштайн відомий своєю критикою крайніх правих ФРН. Під час його правління у 2015-2016 роках Алтена прийняла більше мігрантів чим повинна була відповідно до квоти.

Ситуацію прокоментувала і канцлер ФРН Ангела Меркель. За її словами вона вражена страшною атакою на мера міста Альтена, однак при цьому рада що Гольштайн вже вдома із своєю сім’єю після того, як йому надали відповідну медичну допомогу.