У Німеччині сталася масова бійка турків з курдами
- Вчора, 23:53
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Бійка спалахнула в аеропорту Гамбарга
Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики
В аеропорту німецького Ганновера сталася масова бійка за участю 180 людей. Про це повідомляє Focus.
За попередніми даними, її причиною стала акція протесту курдів в терміналі проти турецької військової операції в Сирії. Турецькі пасажири напали на демонстрантів. Працівники аеропорту розняли хуліганів. В результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав.
Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики. Ситуація зараз знаходиться під контролем правоохоронців. Випадки демонстрацій і дрібного хуліганства були помічені також у Ганновері та інших містах Німеччини.
Нагадаємо, у Петербурзі сталася масова бійка за участю жителя ОРЛО.