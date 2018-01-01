У Німеччині сталася масова бійка турків з курдами

Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики

В аеропорту німецького Ганновера сталася масова бійка за участю 180 людей. Про це повідомляє Focus. За попередніми даними, її причиною стала акція протесту курдів в терміналі проти турецької військової операції в Сирії. Турецькі пасажири напали на демонстрантів. Працівники аеропорту розняли хуліганів. В результаті інциденту ніхто серйозно не



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Бійка спалахнула в аеропорту Гамбарга

Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики

В аеропорту німецького Ганновера сталася масова бійка за участю 180 людей. Про це повідомляє Focus.

За попередніми даними, її причиною стала акція протесту курдів в терміналі проти турецької військової операції в Сирії. Турецькі пасажири напали на демонстрантів. Працівники аеропорту розняли хуліганів. В результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав.

Як повідомила поліція, проти 20 осіб були застосовані газові балончики. Ситуація зараз знаходиться під контролем правоохоронців. Випадки демонстрацій і дрібного хуліганства були помічені також у Ганновері та інших містах Німеччини.

Нагадаємо, у Петербурзі сталася масова бійка за участю жителя ОРЛО.