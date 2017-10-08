У Петербурзі стала масова бійка за участю жителя ОРЛО

Поліція затримала двох підозрюваних, серед них житель ОРЛО

У Санкт-Петербурзі 6 січня на Конюшинній площі сталася бійка. В результаті вісім чоловік були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на місцевих силовиків. Під час бійки один з учасників - 24-річний чоловік - отримав ножове поранення. Після інциденту завели справу за частиною 2



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20-річний учасник бійки госпіталізований у важкому стані

Поліція затримала двох підозрюваних, серед них житель ОРЛО

У Санкт-Петербурзі 6 січня на Конюшинній площі сталася бійка. В результаті вісім чоловік були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на місцевих силовиків.

Під час бійки один з учасників - 24-річний чоловік - отримав ножове поранення. Після інциденту завели справу за частиною 2 статті 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю).

Поліція затримала двох підозрюваних. Їх імена не називаються. За даними петербурзького видання «Фонтанка», мова йде про 19-річного вихідця з Дагестану і 20-річного приїжджого з України, який представився жителем «ЛНР».

Як пише видання, в бійці брали участь близько 20 осіб. Конфлікт розпочався 6 січня близько 5:00, коли дві компанії молодих людей зіткнулися біля будинку №2 по Конюшинній площі. Причини конфлікту поки не встановлені.

«Фонтанка» додала, що 24-річний учасник бійки знаходиться в реанімації з ножовий раною плеча і грудей. Ще одного учасника (26 років) з численними порізами госпіталізували в стані середньої тяжкості. 20-річний учасник бійки госпіталізований у важкому стані зі зламаною щелепою і численними кульовими пораненнями.

6 січня о Петербурзі також відбулася масова бійка на проспекті Ветеранів. Один з російських каналів повідомив, що учасники стріляли з травматичного пістолета. Одна з куль потрапила жінку, що проходила повз, ще одна пошкодила припаркований поруч автомобіль.