У Німеччині зіткнулися потяги: постраждали щонайменше 50 людей

Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс

Щонайменше 50 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів на заході Німеччини. Про це повідомляє пожежна служба. Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія). «Наші служби екстреної допомоги прибули на місце аварії. Порятунок людей є головним