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    У Німеччині зіткнулися потяги: постраждали щонайменше 50 людей

    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс
    Щонайменше 50 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів на заході Німеччини. Про це повідомляє пожежна служба. Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія). «Наші служби екстреної допомоги прибули на місце аварії. Порятунок людей є головним
    • Вчора, 23:45
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    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс

    Щонайменше 50 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів на заході Німеччини.

    Про це повідомляє пожежна служба.

    Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).

    «Наші служби екстреної допомоги прибули на місце аварії. Порятунок людей є головним пріоритетом», - повідомляють рятувальники. 



    За оцінками, на момент аварії у потязі перебували 150 людей.

    катастрофа Німеччина потяг рятувальники
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