У Німеччині зіткнулися потяги: постраждали щонайменше 50 людей
- Вчора, 23:45
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Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс
Щонайменше 50 людей постраждали внаслідок зіткнення двох поїздів на заході Німеччини.
Про це повідомляє пожежна служба.
Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним поїздом в місті Нойс (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).
«Наші служби екстреної допомоги прибули на місце аварії. Порятунок людей є головним пріоритетом», - повідомляють рятувальники.
Erste Pressemeldung der @FWMeerbusch https://t.co/nRnz5HR3Ef pic.twitter.com/4VUcDtc634— Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 грудня 2017 р.
Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3— Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 грудня 2017 р.
За оцінками, на момент аварії у потязі перебували 150 людей.