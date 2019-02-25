У Німеччині зійшов з рейок потяг із цистернами газу
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Машиніст отримав поранення і був доставлений у лікарню
У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія у понеділок зійшов з рейок залізничний вантажний потяг. Постраждалого машиніста госпіталізовано.
Про це повідомляє Rheinische Post.
Вантажний потяг з цистернами газу рухався залізничним мостом через автомагістраль у місті Мерс, коли зійшов з рейок. Відпочатку рятувальники не знали, чи мав місце витік газу, і заблокували транспортний рух в околиці.
Машиніст отримав поранення і був доставлений у лікарню в стані шоку.
Про екологічну загрозу не йдеться, хоча в потязі було 10 цистерн з пальним. Піднімати вагони планується в другій половині дня.
Також в повідомленні йдеться, що інцидент стався на під'їзді залізничного мосту через автобан А40, рух трасою перекритий в обидва боки. Міст отримав пошкодження.
Крім того, аварія внесла корективи в рух поїздів у напрямку Дуйсбурга.