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    У Німеччині зійшов з рейок потяг із цистернами газу

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    <span>Аварія на залізниці&nbsp;в Німеччині сталась 25 лютого&nbsp;</span> - У Німеччині зійшов з рейок потяг із цистернами газу
    Аварія на залізниці в Німеччині сталась 25 лютого 

    Машиніст отримав поранення і був доставлений у лікарню

    У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія у понеділок зійшов з рейок залізничний вантажний потяг. Постраждалого машиніста госпіталізовано.

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    Про це повідомляє Rheinische Post.

    Вантажний потяг з цистернами газу рухався залізничним мостом через автомагістраль у місті Мерс, коли зійшов з рейок. Відпочатку рятувальники не знали, чи мав місце витік газу, і заблокували транспортний рух в околиці.

    Машиніст отримав поранення і був доставлений у лікарню в стані шоку.

    Про екологічну загрозу не йдеться, хоча в потязі було 10 цистерн з пальним. Піднімати вагони планується в другій половині дня.

    Також в повідомленні йдеться, що інцидент стався на під'їзді залізничного мосту через автобан А40, рух трасою перекритий в обидва боки. Міст отримав пошкодження.

    Крім того, аварія внесла корективи в рух поїздів у напрямку Дуйсбурга.

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