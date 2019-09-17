У Норвегії чоловік зловив «монстра» з неймовірно величезними очима



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Рибу чоловік витягав з глибини 800 метрів, що зайняло близько півгодини

Норвезький рибалка зловив дивовижну окату істоту, схожу на динозавра. Про це повідомляє Ladbible.

Поруч з островом Аннейа 19-річний норвежець Оскар Лундал вирішив порибалити. Хлопець сподівався зловити палтуса, тому закидав наживку досить глибоко.

Коли хлопець дістав свій улов, виявилося, що на гачок потрапила оката істота. За словами самого Лундала, риба була схожою на динозавра.

Рибалці довелося поборотися з морським мешканцем близько півгодини, витягуючи його з глибини 800 метрів.

Спіймана риба з великою головою і величезними очима називається Chimaeras Monstrosa Linnaeus - європейська химера. Через те, що вона водиться на великих глибинах, рибалкам вона трапляється зрідка.

Лундал вирішив вчинити з цим уловом, як і з будь-яким іншим - з'їсти. За словами рибалки, химера була «трохи схожою на тріску, тільки смачніше».