У нової справи НАБУ проти VAB банку немає жодних юридичних перспектив - Бахматюк



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Sнвестор VAB банку Олег Бахматюк

Напередодні ЗМІ з посиланням на рішення Солом'янського суду повідомили, що НАБУ відкрило нову справу проти VAB банку

Національне антикорупційне бюро взяло фабулу старої справи, струсило з неї пилюку і відправило до Солом'янського суду

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив інвестор VAB банку Олег Бахматюк.

За його словами, за всіма фактами, наведеними в постанові суду, півтора року йшли слідчі дії, було проведено майже сорок допитів, було зроблено кілька офіційних експертиз і справу закрили через відсутність складу злочину.

Предметом попередньої справи було нібито виведення грошей з банку, «але все ті операції, про які зараз говорять, вже були предметом розгляду і силовиків, і їх експертиз». «Я можу вам відкрито говорити, і це підтверджено всіма можливими в цій державі експертизами - жодної копійки не було виведено з банку: це були внутрішньобанківські операції», підкреслив Олег Бахматюк

Він також заявив, що «був би щасливий, щоб силовики одну і ту ж справу відкривали всього два рази», тому що «у нас є така традиція - водити бізнес по колу і сім разів дослідити одні і ті ж факти». «На жаль, - зазначив Олег Бахматюк, - закон «маски-шоу стоп», який так розрекламували, не запрацював. Одну і ту ж справу за законом неможна відкривати двічі, але в житті, дай Боже, щоб до неї не поверталися більше 5-6 разів поспіль».

Інвестор VAB банку впевнений, що у нової справи немає жодних юридичних перспектив. «Буде проведено 40 допитів, буде знову вилучено масу документів, і потім, через півтора року, справу закриють. Хоча можна було б просто почитати все те, що вже досліджували інші силовики, і не проходити ті ж кола пекла», вважає він.

Нагадаємо, низка ЗМІ з посиланням на рішення Солом'янського суду повідомили, що НАБУ відкрило нову справу проти VAB банку. При цьому в прес-службі Олега Бахматюка заявили, що всі факти, які були наведені в постанові суду, вже півтора року розслідувалися іншими правоохоронними органами, були проведені десятки допитів і слідчих дій, в результаті чого справа була закрита через відсутність складу злочину.