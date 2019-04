У Нью-Йорку чоловік викрав з галереї скульптуру вартістю $16 тисяч

Скульптура являє собою золотий кошик, у якому лежать кілька пляшок алкоголю, виготовлені із срібла

У Нью-Йорку посеред дня грабіжник викрав із художньої галереї скульптуру французького художника Фреда Алларда, вартість якої 16 тисяч доларів. Чоловіка невдовзі затримали.

Про це повідомляє CNN.

Невідомий викрав скульптуру 25 квітня у галереї Bartoux на Манхеттені.

Арт-об'єкт являє собою золотий кошик, у якому лежать кілька пляшок алкоголю, виготовлені із срібла.

За кілька днів поліція знайшла грабіжника: ним виявився 61-річний чоловік на ім'я Золтан Генк, його звинуватили у крадіжці.

Викрадення скульптури потрапило на камеру: чоловік просто підійшов до об'єкту, взяв його і пішов.

