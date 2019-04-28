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    У Нью-Йорку чоловік викрав з галереї скульптуру вартістю $16 тисяч

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    У Нью-Йорку чоловік викрав з галереї скульптуру вартістю $16 тисяч

    Скульптура являє собою золотий кошик, у якому лежать кілька пляшок алкоголю, виготовлені із срібла

    У Нью-Йорку посеред дня грабіжник викрав із художньої галереї скульптуру французького художника Фреда Алларда, вартість якої 16 тисяч доларів. Чоловіка невдовзі затримали.

    Про це повідомляє CNN.

    Невідомий викрав скульптуру 25 квітня у галереї Bartoux на Манхеттені.

    Арт-об'єкт являє собою золотий кошик, у якому лежать кілька пляшок алкоголю, виготовлені із срібла.

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    За кілька днів поліція знайшла грабіжника: ним виявився 61-річний чоловік на ім'я Золтан Генк, його звинуватили у крадіжці.

    Викрадення скульптури потрапило на камеру: чоловік просто підійшов до об'єкту, взяв його і пішов.

    Французький художник Аллард не коментував викрадення його скульптури, зазначає CNN.

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