У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса: є загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталась внаслідок жорсткої посадки

У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса в центрі Мангеттену: пілот загинув, на даху будівлі виникла пожежа.

Про це повідомляє The New York Times.

Інцидент стався на перетині Сьомої авеню і 51 вулиці.

На борту літального апарата був лише пілот. За даними місцевої влади, він загинув.

На місце події приїхали понад 100 пожежників.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 червня 2019 р.

#Breaking: Just in - Reports of a helicopter has crashed into a building in mid-town #Manhattan, New York Fire Department has responded and went out. - Developing... video Credit: @PlantBasedPapii pic.twitter.com/WRsJlwDVuz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 10 червня 2019 р.

За словами очевидців, аварія сталась внаслідок жорсткої посадки.

Нагадаємо, раніше під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, що впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.

Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.

Наразі у правоохоронців є кілька версій катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області.