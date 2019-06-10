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    У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса: є загиблий

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    У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса: є загиблий

    Аварія сталась внаслідок жорсткої посадки

    У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса в центрі Мангеттену: пілот загинув, на даху будівлі виникла пожежа.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Інцидент стався на перетині Сьомої авеню і 51 вулиці.

    На борту літального апарата був лише пілот. За даними місцевої влади, він загинув.

    На місце події приїхали понад 100 пожежників.

    За словами очевидців, аварія сталась внаслідок жорсткої посадки.

    Нагадаємо, раніше під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, що впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння на Рівненщині військовий вертоліт Мі-8 загорівся.

    Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595.

    Наразі у правоохоронців є кілька версій катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області.

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