У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса: є загиблий

Аварія сталась внаслідок жорсткої посадки

У Нью-Йорку вертоліт упав на дах хмарочоса в центрі Мангеттену: пілот загинув, на даху будівлі виникла пожежа.

Про це повідомляє The New York Times.

Інцидент стався на перетині Сьомої авеню і 51 вулиці.

На борту літального апарата був лише пілот. За даними місцевої влади, він загинув.

На місце події приїхали понад 100 пожежників.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH