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    У Нью-Йорку заморозять видачу ліцензій водіям Uber

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    У Нью-Йорку заморозять видачу ліцензій водіям Uber

    Влада Нью-Йорка намагається запобігти зниженню заробітків таксистів з офіційних служб

    Видача нових ліцензій водіям служб онлайн-замовлення таксі, в тому числі і Uber, буде тимчасово припинена, повідомляє The Wall Street Journal.
     
    Основною причиною такого рішення міської ради міста є боротьба із заторами.
     
    Крім того, влада таким чином намагається запобігти зниженню заробітків таксистів з офіційних служб.
     
    У Нью-Йорку зареєстровано понад 80 тисяч служб онлайн-замовлення таксі Uber і Lyft.

    Нагадаємо, компанія Uber впровадила нову політику щодо обмеження часу роботи водіїв на платформі в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), зокрема й в Україні. Це зроблено для підвищення безпеки водіїв і пасажирів, повідомляється на сайті Uber. Водіїв, що перебували за кермом понад 12 годин, автоматично відключатимуть від системи.

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