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    У світі

    У Кабулі через теракт загинули 13 людей, десятки поранені

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    У Кабулі через теракт загинули 13 людей, десятки поранені

    Вибух стався в одному з освітніх центрів афганській столиці

    У столиці Афганістану Кабулі внаслідок вибуху загинули 13 людей, десятки поранені.

    Про це повідомив прессекретар МВС країни Тарик Арйен, пише Anadolu.

    За його словом, вибух стався в одному з освітніх центрів афганській столиці. За попередніми даними загинули 10 людей, поранені 20 осіб.

    Очевидці повідомляють, що бомбу підірвав на собі терорист-смертник, а кількість загиблих значно більше.

    За даними телеканалу «Аль-Арабія», відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава«. Проте «Талібан» свою причетність до вибуху заперечує.

    вибух теракт Twitter
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