У Кабулі через теракт загинули 13 людей, десятки поранені

Вибух стався в одному з освітніх центрів афганській столиці

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок вибуху загинули 13 людей, десятки поранені.

Про це повідомив прессекретар МВС країни Тарик Арйен, пише Anadolu.

За його словом, вибух стався в одному з освітніх центрів афганській столиці. За попередніми даними загинули 10 людей, поранені 20 осіб.

Очевидці повідомляють, що бомбу підірвав на собі терорист-смертник, а кількість загиблих значно більше.

Authorities in #Afghanistan say a suicide bomber who blew himself up outside a private #Kabul education facility has killed at least 18 people and more than 57 others. https://t.co/y5IXetvAOP



pic.twitter.com/QWKq2HJY6d