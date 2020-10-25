  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля офісу в Києві стався вибух (фото)

    • Розсилка
    Вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку - Біля офісу в Києві стався вибух (фото)
    Вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку
    Фото: Нацполіція

    Невідомі кинули гранату під офіс київського осередку Нацкорпусу

    У ніч на неділю, 25 жовтня, на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомий кинув предмет, який вибухнув біля офісного приміщення. На місце було направлено слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії.

    «Вночі невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув неподалік від офісного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку», - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Біля офісу в Києві стався вибух (фото)
    Біля офісу в Києві стався вибух (фото)

    Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.

    Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

    У пресслужбі Національного корпусу повідомили, що вибух стався біля офісу їхнього київського осередку на вул. Зої Гайдай, 9/8.

    Національна поліція України вибух Київ граната Національний корпус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies