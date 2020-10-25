Біля офісу в Києві стався вибух (фото)



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Вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку Фото: Нацполіція

Невідомі кинули гранату під офіс київського осередку Нацкорпусу

У ніч на неділю, 25 жовтня, на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомий кинув предмет, який вибухнув біля офісного приміщення. На місце було направлено слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії.

«Вночі невідомий кинув предмет, ймовірно - гранату, який вибухнув неподалік від офісного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку», - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

У пресслужбі Національного корпусу повідомили, що вибух стався біля офісу їхнього київського осередку на вул. Зої Гайдай, 9/8.