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    У Пакистані розбився винищувач з двома пілотами

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    У Пакистані розбився винищувач з двома пілотами - У Пакистані розбився винищувач з двома пілотами
    У Пакистані розбився винищувач з двома пілотами

    Літак здійснював тренувальний політ і впав приблизно за 300 км від Лахора

    У пакистанській провінції Пенджаб у вівторок, 7 січня, зазнав аварії винищувач ВПС країни FT-7, обидва пілоти загинули.

    Про це повідомляє пресслужба ВПС Пакистану.

    Зазначається, що літак здійснював звичайний тренувальний політ.

    Літак впав в окрузі Міланвалі, приблизно за 300 км від Лахора.

    «Штаб-квартирою ВПС вже віддано розпорядження сформувати слідчу групу для з'ясування причин аварії», - зазначили у ВПС Пакистану.

    Нагадаємо, 2 січня у Судані розбився літак: загинули 18 людей.

    Зазначається, що літак АН-12 впав через п’ять хвилин після злету з аеродрому в Ель-Генейні – столиці суданського штату Західний Дарфур.

    На борту було семеро членів екіпажу, троє суддів та восьмеро інших цивільних осіб, у тому числі четверо дітей.

    Причини аварії наразі розслідуються.

    авіація авіакатастрофа літак Пакистан
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