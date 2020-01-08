У Пакистані розбився винищувач з двома пілотами
Літак здійснював тренувальний політ і впав приблизно за 300 км від Лахора
У пакистанській провінції Пенджаб у вівторок, 7 січня, зазнав аварії винищувач ВПС країни FT-7, обидва пілоти загинули.
Про це повідомляє пресслужба ВПС Пакистану.
Зазначається, що літак здійснював звичайний тренувальний політ.
Літак впав в окрузі Міланвалі, приблизно за 300 км від Лахора.
«Штаб-квартирою ВПС вже віддано розпорядження сформувати слідчу групу для з'ясування причин аварії», - зазначили у ВПС Пакистану.
Нагадаємо, 2 січня у Судані розбився літак: загинули 18 людей.
Зазначається, що літак АН-12 впав через п’ять хвилин після злету з аеродрому в Ель-Генейні – столиці суданського штату Західний Дарфур.
На борту було семеро членів екіпажу, троє суддів та восьмеро інших цивільних осіб, у тому числі четверо дітей.
Причини аварії наразі розслідуються.