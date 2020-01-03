У Судані розбився літак: загинули 18 людей
Літак АН-12 впав через п’ять хвилин після злету з аеродрому
У Судані в четвер, 2 січня, розбився військово-транспортний літак. Загинули всі 18 чоловік на борту.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що літак АН-12 впав через п’ять хвилин після злету з аеродрому в Ель-Генейні – столиці суданського штату Західний Дарфур.
На борту було семеро членів екіпажу, троє суддів та восьмеро інших цивільних осіб, у тому числі четверо дітей.
Причини аварії наразі розслідуються.
PLANE CRASH— Livingstone Wechie (@livingstoneform) 2 січня 2020 р.
A military transport plane crashed on Thursday after taking off from an airport in Sudan's West Darfur. A source at el-Geneina airport, from which the plane took off, said there were about 20 people on board, including three crew members, and all had been killed. pic.twitter.com/xxXID8WlJ4
Як повідомляє ВВС, літак доставляв гуманітарну допомогу в регіони. У Західному Дарфурі протягом останніх днів між різними етнічними угрупованнями відбулася низка смертельних сутичок.
За даними Червоного півмісяця Судану, цього тижня в штаті загинуло 48 людей і ще 241 зазнала поранень.