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    У Судані розбився літак: загинули 18 людей

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    У Судані розбився літак: загинули 18 людей

    Літак АН-12 впав через п’ять хвилин після злету з аеродрому

    У Судані в четвер, 2 січня, розбився військово-транспортний літак. Загинули всі 18 чоловік на борту.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що літак АН-12 впав через п’ять хвилин після злету з аеродрому в Ель-Генейні – столиці суданського штату Західний Дарфур.

    На борту було семеро членів екіпажу, троє суддів та восьмеро інших цивільних осіб, у тому числі четверо дітей.

    Причини аварії наразі розслідуються.

    Як повідомляє ВВС, літак доставляв гуманітарну допомогу в регіони. У Західному Дарфурі протягом останніх днів між різними етнічними угрупованнями відбулася низка смертельних сутичок.

    За даними Червоного півмісяця Судану, цього тижня в штаті загинуло 48 людей і ще 241 зазнала поранень.

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