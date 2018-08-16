У Парижі горів готель: постраждали дев'ять осіб
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Пожежники, які прибули на місце події, евакуювали з палаючої будівлі постояльців і персонал
В одному з готелів найбільшої готельної мережі Best Western у Парижі сталася пожежа, в результаті якої постраждали дев'ять осіб.
Про це передає Le Parisien.
Відзначається, що всім постраждалим надали медичну допомогу, шетеро людей залишаються в лікарні.
Як повідомляється, вогонь почав поширюватися з кухні готелю і швидко охопив перший поверх будівлі.
Пожежники, які прибули на місце події, евакуювали з палаючої будівлі постояльців і персонал.
Площа пожежі, яку вже загасили, склала 100 квадратних метрів.
Людей розмістили в одній із паризьких шкіл.