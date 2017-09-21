У Парижі померла співачка Франс Галль

Cпівачка була однією з найпопулярніших поп-артистів в історії Франції

7 січня в віці 70 років померла французька співачка Франс Галль (справжнє ім'я — Ізабель Галль) через наслідки раку. Про це повідомляє Le Figaro. Видання назвало співачку однією з найпопулярніших поп-артистів в історії Франції. Співачку госпіталізували в кінці грудня 2017 року через важку інфекцію, яке з'явилася на тлі рецидиву раку. Вона



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Cпівачка була однією з найпопулярніших поп-артистів в історії Франції

7 січня в віці 70 років померла французька співачка Франс Галль (справжнє ім'я — Ізабель Галль) через наслідки раку. Про це повідомляє Le Figaro.

Видання назвало співачку однією з найпопулярніших поп-артистів в історії Франції.

Співачку госпіталізували в кінці грудня 2017 року через важку інфекцію, яке з'явилася на тлі рецидиву раку. Вона боролася з хворобою останні два роки життя.

Галль народилася 9 жовтня 1947 року. Розквіт її кар'єри припав на 1960-і роки. Дід артистки був одним із засновників знаменитого хору хлопчиків Croix de bois, а батько складав композиції для Едіт Піаф і Шарля Азнавура.

У п'ятирічному віці Галль почала грати на фортепіано, а в 11 стала освоювати гітару. У 15 років під керівництвом свого батька, дівчинка записала свій перший альбом.

Однією з найпопулярніших пісень Галль стала Poupee de cire, poupee de son («Воскова лялька, набита тирсою»), з якою вона перемогла на конкурсі «Євробачення» в 1965 році — тоді вона представляла Люксембург.