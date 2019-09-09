У ПАРЄ заявили, що Цемах повинен співпрацювати зі слідчими MH17
Росія зобов'язана надати Цемаха для допиту
У Парламентській асамблеї Ради Європи вважають, що Росія зобов'язана надати Володимира Цемаха для допиту в рамках розслідування справи про катастрофу літака рейсу МН17 на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.
За словами голови комітету з правових питань та прав людини ПАРЄ Сунни Аверсдоттір, Цемах повинен залишатися доступним для нідерландських органів, які проводять розслідування.
«Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати в Росію не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати в розслідуванні цієї жахливої події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю», - заявила Аверсдоттір.
Також глава комітету ПАРЄ заявила, що на початку жовтня буде дана оцінка розслідування.
«Комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який повинен оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягнення до відповідальності винних», - сказала Аверсдоттір.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.
5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.
Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.
Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.
Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.
Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.