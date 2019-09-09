У ПАРЄ заявили, що Цемах повинен співпрацювати зі слідчими MH17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха

Росія зобов'язана надати Цемаха для допиту

У Парламентській асамблеї Ради Європи вважають, що Росія зобов'язана надати Володимира Цемаха для допиту в рамках розслідування справи про катастрофу літака рейсу МН17 на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.

За словами голови комітету з правових питань та прав людини ПАРЄ Сунни Аверсдоттір, Цемах повинен залишатися доступним для нідерландських органів, які проводять розслідування.

«Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати в Росію не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати в розслідуванні цієї жахливої події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю», - заявила Аверсдоттір.

Також глава комітету ПАРЄ заявила, що на початку жовтня буде дана оцінка розслідування.

«Комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який повинен оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягнення до відповідальності винних», - сказала Аверсдоттір.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.