У парламенті пояснили, чому планують обмежити повноваження старост у межах ОТГ

«Ми анулювали прямі вибори старост, щоб дати головам ОТГ вибудувати свою систему»

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат Віталій Безгін пояснив роль та місію старост, які починають працювати в Україні у межах нового адміністративного устрою.

Депутат пояснив, що ідею прямих виборів старост відкинули, аби дати інструмент головам ОТГ вибудувати свою систему. «Тобто, староста – фактично представник голови громади на цій території», – зазначив в інтерв’ю «Главкому» Безгін, який є автором законопроєкту №4535 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост».

Політик докладніше пояснив, як має функціонувати управлінська структура всередині громади. «Є голова громади, який отримав представницький мандат. Голова громади, певно, вправі вибудувати мережу управління територією й нести за неї відповідальність – політичну й управлінську. Інший підхід означає повернення до того, що було, коли сільські голови були політичними субʼєктами, і кожен представляв територію, навіть якщо він її перед цим двадцять років грабував», – зазначив він.

Водночас при призначенні старости має бути процедура громадського обговорення, щоби мінімізувати конфлікти.

«Чому прибрали прямі вибори старост у тому числі у виборчому кодексі? Фактично це був би жест на користь чинних сільських та селищних голів, аби вони не втратили посади. Це перетворювалося б у виникнення постійних конфліктів між головою ОТГ і старостами, що б не сприяло сталому розвитку громад», – додав Безгін.

Депутат також додав, що була велика кількість запитань із регіонів, коли обрані депутати районних рад намагалися стати старостами, саме тому Законопроєкт №4535 більш чітко конкретизує, що староста не може суміщати свою діяльність з іншою посадою – бути депутатом районних, обласних рад, мати іншу оплачувану роботу тощо. «У нас зʼявилися «експерти» на місцях і з Києва, які по-своєму тлумачили закони, казали, що таке балотування не суперечить законодавству. Тому ми хочемо зацементувати цю норму. Вибачте, навіть староста, який обирається непрямими виборами, він теж має представницький мандат, його поєднувати не можна», – уточнив Безгін.

Законопроєкт №4535 передбачає і запровадження критерію мінімальної кількості населення для створення старостинського округу в 1500 осіб, за виключенням високогірних громад і територій з низькою щільністю населення.

Крім того, спрощується можливість дострокового припинення повноваження старости. Якщо раніше передбачався цілий ряд підстав для такого рішення, наприклад, втрата українського громадянства чи обвинувальний вирок суду, що вступив у дію, то зараз рада громади може призначати і звільняти старост, не обтяжуючи себе мотивацією такого рішення. Також експерти звернули увагу на те, що старости у випадку прийняття змін до законодавства вже не будуть автоматично входити до складу виконкомів обʼєднаних територіальних громад.

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