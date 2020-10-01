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    Суспільство

    Новий поділ на райони та територіальні громади. У мережу виклали свіжий Атлас України

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    Новий&nbsp;Атлас адміністративно-територіального устрою - Новий поділ на райони та територіальні громади. У мережу виклали свіжий Атлас України
    Новий Атлас адміністративно-територіального устрою

    В Атласі можна побачити карту з новим районним поділом та перелік об’єднаних територіальних громад

    В Україні створили Атлас адміністративно-територіального устрою з новим районним поділом.

    Задум реалізовано Мінрегіоном спільно з Товариством дослідників України, за підтримки проєкту «Підтримка належного врядування в місцевих громадах як складової реформи децентралізації» координатора проєкту ОБСЄ в Україні. 

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    Для завантаження Атласу натисніть на зображення

    В Атласі можна побачити карту з новим районним поділом та перелік об’єднаних територіальних громад.

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