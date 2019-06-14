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    У партії «Слуга народу» вважають Ігоря Смешка і його «Силу і Честь» союзником

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    <span>Керівник штабу партії &laquo;Слуга народу&raquo; Олександр Корнієнко</span> - У партії «Слуга народу» вважають Ігоря Смешка і його «Силу і Честь» союзником
    Керівник штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко

    Керівник штабу «Слуги народу» Корнієнко: попри те, що «Сила і Честь» вже брала участь у виборах, в її списку є нові спеціалісти. Такої ж думки притримуються деякі діючі народні депутати

    Керівник штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що їх союзниками у парламенті будуть нові сили. І до таких сил Корнієнко окремо відніс Ігоря Смешка і партію «Сила і Честь». Про це він розказав в інтерв’ю виданню «Українська правда».

    Корнієнко зазначив: попри те, що «Сила і Честь» вже брала участь у виборах, в її списку є нові спеціалісти. Такої ж думки притримуються деякі діючі народні депутати.

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    «Потенційним партнером Зеленського у цій коаліції може бути партія Ігоря Смешка «Сила і Честь», яка декларує нейтрально-позитивне ставлення до Зеленського», – зазначив нардеп Антон Геращенко в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

    А серед тих, з ким у «Слуги народу» не буде жодних союзів, Корнієнко назвав «Оппоблок», «За життя» і «Батьківщину».

    Також у «Слузі народу» розповіли, як працює структура штабу партії.

    Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.

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