У «Слузі народу» розповіли, як працює структура штабу партії



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У політсилі не хочуть світити технологічну частину штабу

Передвиборча кампанія «Слуги народу» складається з трьох великих блоків.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

«Перший блок – це змістова історія, програма, яку курує ідеолог нашої партії та президентської кампанії Руслан Стефанчук», - сказав Корнієнко.

«Є технологічна частина штабу, але з причин безпеки ми цих людей не світимо, адже вони фактично будуть займатися куруванням мажоритарних кампаній. Ми всі знаємо, що в Україні це непроста історія», - зазначив він.

За його словами, третій блок – це діджитал, за який відповідає Михайло Федоров.

«Буде потужна історія з місцевими діджитал-кампаніями, де все робитиметься децентралізовано, на місцях», - додав політик.

Крім того, голова штабу розповів, що запрацює повноцінний пресофіс на чолі з Євгенією Кравчук, а прессекретарем партії стане Тетяна Циба.

Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.