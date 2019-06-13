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    Політика

    У «Слузі народу» розповіли, як працює структура штабу партії

    • Розсилка
    У «Слузі народу» розповіли, як працює структура штабу партії
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У політсилі не хочуть світити технологічну частину штабу

    Передвиборча кампанія «Слуги народу» складається з трьох великих блоків.

    Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

    «Перший блок – це змістова історія, програма, яку курує ідеолог нашої партії та президентської кампанії Руслан Стефанчук», - сказав Корнієнко.

    «Є технологічна частина штабу, але з причин безпеки ми цих людей не світимо, адже вони фактично будуть займатися куруванням мажоритарних кампаній. Ми всі знаємо, що в Україні це непроста історія», - зазначив він.

    За його словами, третій блок – це діджитал, за який відповідає Михайло Федоров.

    «Буде потужна історія з місцевими діджитал-кампаніями, де все робитиметься децентралізовано, на місцях», - додав політик.

    Крім того, голова штабу розповів, що запрацює повноцінний пресофіс на чолі з Євгенією Кравчук, а прессекретарем партії стане Тетяна Циба.

    Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.

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