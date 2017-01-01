У переддень Нового року в Україні пройдуть дощі

У Карпатах без істотних опадів, температура вночі і вдень +2...-3 градуси

30 грудня в Києві хмарно, вночі сильний дощ, вдень помірний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +3...+5 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3