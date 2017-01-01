У переддень Нового року в Україні пройдуть дощі
- Сьогодні, 14:45
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У Карпатах без істотних опадів, температура вночі і вдень +2...-3 градуси
30 грудня в Києві хмарно, вночі сильний дощ, вдень помірний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +3...+5 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.
У Карпатах без істотних опадів, температура вночі і вдень +2...-3 градуси.
На півночі України хмарно, дощ, вночі місцями сильний, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +1...+6 градусів.
У центрі України хмарно, дощ, у Вінницькій області вночі місцями сильний, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +1...+6 градусів.
На сході України хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +1...+6 градусів.
На півдні України хмарно, вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +4...+10 градусів.
У Криму хмарно, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +6...+12 градусів.