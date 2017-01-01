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    У перший день зими обіцяють потепління до +15 градусів

    Завтра очікуються дощі, місцями сильні
    У п’ятницю, 1 грудня, в Києві хмарно, дощ, уночі місцями сильний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, уночі й вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, удень +6...+8 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень без істотних опадів,
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    Завтра очікуються дощі, місцями сильні

    У п’ятницю, 1 грудня, в Києві хмарно, дощ, уночі місцями сильний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, уночі й вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, удень +6...+8 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+4 градуси. У Карпатах уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень без істотних опадів, температура вночі й удень -2...+3 градуси.

    На півночі України хмарно, дощ, місцями сильний, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +4...+9 градусів.

    У центрі України хмарно, дощ, місцями сильний, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +4...+9 градусів, у Кіровоградській області вночі +5...+10 градусів, удень +10...+15 градусів.

    На сході України хмарно, уночі без істотних опадів, удень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, удень +2...+7 градусів.

    На півдні України хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +10...+15 градусів, у Запорізькій області вночі +4...+9 градусів, удень +8...+13 градусів.

    У Криму хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/з, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +12...+17 градусів.

    Джерело: Українські новини

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