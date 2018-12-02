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    У Петербурзі пройшли пікети проти російської агресії в Азовському морі

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    У Петербурзі пройшли пікети проти російської агресії в Азовському морі

    Близько 50 осіб стояли на Невському проспекті з плакатами

    У Санкт-Петербурзі (РФ) в неділю пройшли пікети проти російської військової агресії в Азовському морі.

    Як повідомляє Радіо Свобода, близько 50 осіб стояли на Невському проспекті з плакатами.

    «З міркувань безпеки активісти не розтягувалися по Невському проспекту, а змінювали один одного з різними плакатами», – йдеться у повідомленні.

    У пікетах брали участь активісти «Солідарності», «Яблука», «Безстрокового протесту» та інших партій і рухів.

    Зазначається, що замість однієї години пікети тривали близько 3 годин.

    Учасники пікетів вимагали звільнити і повернути на батьківщину українських моряків, повернути Україні її захоплене майно, припинити морську блокаду портів України в Азовському морі і покарати винних у захопленні українських кораблів.

    Учасники акції вважають, що українським морякам повинен бути наданий статус військовополонених, але їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин.

    Активісти висловлювали обурення і діями російських військових, які відкрили вогонь по іноземним суднах, які не несли загрози Росії.

    Повідомляється, що під час пікетування одна агресивна жінка напала на активіста і порвала плакат.

    активісти жінка злочин
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