У Петербурзі заарештували нападника на генконсульство України

19 лютого у Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант

Смольнинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував до 18 квітня громадянина РФ Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника генерального консульства України.

Про це повідомляє Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.

Зазначається, що нападник, «маючи умисел на грубе порушення громадського порядку», дочекавшись відкриття вхідних дверей до будівлі генерального консульства України, завдав прикордоннику «предметом схожим на ніж не менше двох ударів в пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва».

Як додає пресслужба, Смоленський раніше судимий, не працює, не одружений, дітей на утриманні не має, і захворювань, що не дозволяють перебувати в умовах слідчого ізолятора, у нього немає.

Нагадаємо, 19 лютого у Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант.

Це вже не перший напад на українське консульство у Росії. Ще у 2016 році у Москві кілька десятків російських радикалів напали на українське посольство. Радикали запалили фаєри, а потім почали кидати у посольство яйця і помідори.

Поліція заздалегідь знала про акції і посилила заходи безпеки, однак після активізації дій радикалів, поліція практично не реагувала. У результаті вони затримали трьох учасників. Інші агресивно налаштовані особи спокійно розійшлися. Поліція практично не реагувала на агресивні дії.