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    У Петербурзі заарештували нападника на генконсульство України

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    <p>Нападник завдав черговому коменданту генконсульства України два ножових поранення</p> - У Петербурзі заарештували нападника на генконсульство України

    Нападник завдав черговому коменданту генконсульства України два ножових поранення

    Фото: «Фонтанка»

    19 лютого у Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант

    Смольнинський районний суд Санкт-Петербурга заарештував до 18 квітня громадянина РФ Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника генерального консульства України.

    Про це повідомляє Об'єднана пресслужба судів Санкт-Петербурга.

    Зазначається, що нападник, «маючи умисел на грубе порушення громадського порядку», дочекавшись відкриття вхідних дверей до будівлі генерального консульства України, завдав прикордоннику «предметом схожим на ніж не менше двох ударів в пахову область і зовнішню поверхню стегна зліва».

    Як додає пресслужба, Смоленський раніше судимий, не працює, не одружений, дітей на утриманні не має, і захворювань, що не дозволяють перебувати в умовах слідчого ізолятора, у нього немає.

    Нагадаємо, 19 лютого у Санкт-Петербурзі було скоєно збройний напад на українське генконсульство, у результаті чого поранений черговий комендант.

    Це вже не перший напад на українське консульство у Росії. Ще у 2016 році у Москві кілька десятків російських радикалів напали на українське посольство. Радикали запалили фаєри, а потім почали кидати у посольство яйця і помідори.

    Поліція заздалегідь знала про акції і посилила заходи безпеки, однак після активізації дій радикалів, поліція практично не реагувала. У результаті вони затримали трьох учасників. Інші агресивно налаштовані особи спокійно розійшлися. Поліція практично не реагувала на агресивні дії.

    Теги: прикордонники Росія суд дипломатія арешт напад посольство Україна
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