У Лондоні потужна злива спричинила потоп (відео)

У столиці Великої Британії плавають дороги та станції метро

У Лондоні 25 липня суттєво погіршилася погода – пройшли потужні зливи та грози. Унаслідок великої кількості опадів затопило деякі райони британської столиці. Про це пише BBC.

Протягом декількох годин до рятувальників надійшло близько 300 дзвінків. Люди здебільшого повідомляли про підтоплення підвалів і доріг.

Багато шляхів у Лондоні закрили через велику кількість води зокрема:

тунель Блекуолл;

автомагістраль A12;

частини Північного кільцевого шосе.

На інших маршрутах фіксували тривалі затори.

Також через потужні зливи закрили вісім підземних і одну наземну станцію метро.

A car is submerged in floodwater on the North Circular A406 in London, near South Woodford. #LondonFlooding #flooding #thunderstorm pic.twitter.com/93pKcvifwy — Ariful (@Ariful08674940) July 25, 2021

Flooding at Pudding Mill Lane. Never seen anything like this before. #LondonFlooding pic.twitter.com/3yMjfFLXsW — Dominic Buxton (@DominicBuxton) July 25, 2021

my trip to big sainsburys has not gone as planned #london #floods pic.twitter.com/RQM2dk3IzU — Sandy Downs (@sandy_downs) July 25, 2021

Нагадаємо, тайфун «Ін-Фа» («Феєрверк») опівдні 25 липня досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю.

