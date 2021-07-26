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    У Лондоні потужна злива спричинила потоп (відео)

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    У Лондоні потужна злива спричинила потоп (відео)
    Скріншот із відео

    У столиці Великої Британії плавають дороги та станції метро

    У Лондоні 25 липня суттєво погіршилася погода – пройшли потужні зливи та грози. Унаслідок великої кількості опадів затопило деякі райони британської столиці. Про це пише BBC.

    Протягом декількох годин до рятувальників надійшло близько 300 дзвінків. Люди здебільшого повідомляли про підтоплення підвалів і доріг.

    Багато шляхів у Лондоні закрили через велику кількість води зокрема:

    • тунель Блекуолл;
    • автомагістраль A12;
    • частини Північного кільцевого шосе.

    На інших маршрутах фіксували тривалі затори.

    Також через потужні зливи закрили вісім підземних і одну наземну станцію метро.

    Нагадаємо, тайфун «Ін-Фа» («Феєрверк») опівдні 25 липня досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю.

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    Теги: метро дороги Англія потоп
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    У Лондоні потужна злива спричинила потоп (відео)