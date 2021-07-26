Рятувальники показали, як Європа страждає від негоди (відео)

До локальних територій, які найбільше потерпають від затоплень в Україні, належать Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області

В Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ. Про це нагадала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, розмістивши відповідне відео природних катаклізмів.

«У світі спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків стихійних метеорологічних явищ. Цьому сприяє низка чинників, зокрема, розбалансованість кліматичної системи через кліматичні зміни, діяльність людини, фізико-географічні особливості територій. Стихійні метеорологічні явища у більшості випадків наносять значні збитки економіці держав і, що найгірше, тягнуть за собою людські втрати. Специфіка цих явищ полягає у їх раптовому і швидкому перебігу», – йдеться в повідомленні.

За даними гідрометеорологічної служби України, в державі протягом 2011–2020 рр. зафіксовано 2 752 випадки стихійних метеорологічних явищ. За останнє десятиріччя почастішали випадки дощу, вітру та снігу, що досягли критеріїв стихійного явища.

Через кліматичні зміни 07 серпня 2016 року у Одесі за неповні чотири години випало понад 90 мм опадів, а шквали вітру досягали до 29 м/с. Відповідно були знеструмлені житлові будинки, повалені дерева, порушено рух міського транспорту, через засміченість зливової каналізації було затоплено частину міста. Через блискавку у селі Затока загинула людина.

22 – 23 червня 2020 року в Івано-Франківській області інтенсивність дощів становила 106 – 168 мм, що спричинило катастрофічні паводки, які призвели до трагічних наслідків. Через це стихійне явище загинуло троє людей, підтоплено 250 населених пунктів, затоплено сільськогосподарські угіддя, зруйновано господарські об'єкти, в тому числі автодороги, мости, берегоукріплення.

28 липня 2017 року через смерч у містах Перещепине та Кривий Ріг Дніпропетровської області пошкоджено покрівлі 81 житлового будинку та 12 господарчих споруд, повалено дерева.

У вересні 2017 року у Вінницькій та Житомирській областях випав град розміром з куряче яйце, який пошкодив покрівлі приватних домоволодінь, об’єктів соціально-побутової сфери та посіви сільгоспкультур.

В ДСНС повідомили, що на підставі аналізу статистичних даних та прогнозних показників визначили регіони України, які найбільш властиві до стихійних метеорологічних явищ.

Так, до локальних територій потенційних затоплень в Україні потратили Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська та інші області.

Додамо, що нещодавно курортний Бердянськ Запорізької області накрила потужна негода.

Нагадаємо, що на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо.

А на Івано-Франківщині через сильні дощі у декількох селах Калуського та Косівського районів річки вийшли з берегів. Вода підтопила автомобільні шляхи та під'їзди до житлових будинків.

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