У поліції повідомили нові подробиці про «розбірки» на харківському елеваторі
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Розсилка
На місце інциденту додатково були викликані сили спецпризначенців харківського «КОРД»
На Харківщині поліція затримала 25 учасників конфлікту на елеваторі у Зміївському районі, у них вилучена травматична зброя і спецзасоби.
Про це вранці 12 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
«Ще 30 чоловік, які знаходилися на території агрофірми, доставлені до Зміївського відділу поліції для з’ясування усіх обставин події», - заявили в поліції.
Зазначається, що на місце інциденту додатково були викликані сили спецпризначенців харківського «КОРД», батальйону поліції особливого призначення та батальйону патрульної служби особливого призначення «Харків».
«Завдяки професійним діям перемовників, поліції вдалося врегулювати ситуацію мирним шляхом і не допустити силового затримання учасників події спецпідрозділом «КОРД», - говориться у повідомленні.
У поліції зауважили, що на місці події тривають слідчі дії. Працює слідчо-оперативна група, експерти, криміналістична лабораторія, представники прокуратури та СБУ.
Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру.
За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.