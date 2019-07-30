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    У Польщі фіксують збільшення польсько-українських шлюбів

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    У Польщі фіксують збільшення польсько-українських шлюбів

    Також збільшується число народжених у Польщі українками дітей

    Кількість зарєстрованих у Польщі польсько-українських шлюбів зростає. Якщо у 2016 році таких союзів було 782, то торік у країні зареєстрували вже 1338 польсько-українських шлюбів, серед них 80 відсотків – це союз польського чоловіка з українкою.

    Про це повідомляє видання Наш вибір з посиланням на Польське радіо для закордону.

    «Згідно із даними Головного статистичного управління, у 2011 році число польсько-українських шлюбів склало 298, у 2016 році – у понад двічі більше – 782, а у 2018 році кількість сімейних союзів стала рекордною – 1338», - йдеться у повідомленні.

    У виданні також зазначають, що у Польщі навчається дедалі більше студентів з-за східного кордону. За даними Інституту громадських справ, у 2013-14 навчальному році у польських вишах було 9747 українських студентів. За три роки, у 2016 році, їх стало вже 35584.

    Також збільшується число народжених у Польщі українками дітей. У 2018 році на світ з’явилося понад 2,1 тис. малюків.

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    Польща українці шлюб
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