У Польщі хулігани напали на українців
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Постраждалі, втікаючи від нападників, забігли на територію пожежної частини
У Польщі недалеко від міста Познань троє зловмисників напали на українців - чоловіка та жінку.
Про це повідомляє Radio Poznan.
Інцидент стався 20 серпня близько 22:00. Постраждалі, втікаючи від нападників, забігли на територію пожежної частини.
Зазначається, що слідом за ними приїхав автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони намагалися побити українця.
Пізніше рятувальники викликали бригаду швидкої допомоги і поліцію. Поранений чоловік був доставлений до лікарні.
До приїзду правоохоронців зловмисники встигли сховатися. Пізніше вдалося затримати двох підозрюваних.
«Ці люди були затримані вночі. Тепер ми з'ясовуємо обставини події. В одного з арештованих поліцейськими був знайдений мачете. Але цей предмет не використовувався під час нападу», - розповіли в поліції.
Раніше повідомлялося, що протягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.
Джерело: 112 Україна