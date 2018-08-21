У Польщі хулігани напали на українців



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Постраждалі, втікаючи від нападників, забігли на територію пожежної частини

У Польщі недалеко від міста Познань троє зловмисників напали на українців - чоловіка та жінку.

Про це повідомляє Radio Poznan.

Інцидент стався 20 серпня близько 22:00. Постраждалі, втікаючи від нападників, забігли на територію пожежної частини.

Зазначається, що слідом за ними приїхав автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони намагалися побити українця.

Пізніше рятувальники викликали бригаду швидкої допомоги і поліцію. Поранений чоловік був доставлений до лікарні.

До приїзду правоохоронців зловмисники встигли сховатися. Пізніше вдалося затримати двох підозрюваних.

«Ці люди були затримані вночі. Тепер ми з'ясовуємо обставини події. В одного з арештованих поліцейськими був знайдений мачете. Але цей предмет не використовувався під час нападу», - розповіли в поліції.

Раніше повідомлялося, що протягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.

Джерело: 112 Україна