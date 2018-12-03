У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП



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Фото: Facebook OSP Tenczynek

Аварія сталася у місцевості Кшешовіце поблизу Кракова

У Польщі внаслідок ДТП, яка сталася в ніч на 3 грудня, постраждали вісім громадян України та водій мікроавтобусу.

Аварія сталася у місцевості Кшешовіце поблизу Кракова.

Причини ДТП з’ясовуються. Про стан постраждалих не повідомляється.

Зазначається, що на дорогах Польщі спостерігається ожеледиця, що значно ускладнює рух транспорту.

На сторінці польських рятувальників у соцмережі Facebook зазначається, що їм доводилося використовувати гідравлічні інструменти, щоб звільнити травмованих із салону мікроавтобуса.

Нагадаємо, раніше у Польщі внаслідок ДТП загинули двоє громадянок України.

Аварія сталася у Сілезькому воєводстві. За попередніми даними, водій на пішохідному переході збив трьох українок, внаслідок чого дві з них загинули на місці, ще одна у важкому стані була госпіталізована у лікарню.

Джерело: Польське радіо