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    У Польщі місто Познань відкрило інтернет-сторінку українською мовою

    На інтернет-сторінці україномовної версії сайту міститься загальна інформація про місто, його історію та ділове середовище
    Місто Познань першим у Польщі створило україномовну версію офіційної інтернет-сторінки для громадян, які працюють або навчаються в країні, повідомляє прес-служба міської ради Познані. Це вже восьма мовна версія офіційної веб-сторінки міста. На додаток до рідної польської, надаються інформаційні послуги англійською, німецькою,
    • Вчора, 16:08
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    Місто Познань у Польщі
    Місто Познань у Польщі

    На інтернет-сторінці україномовної версії сайту міститься загальна інформація про місто, його історію та ділове середовище

    Місто Познань першим у Польщі створило україномовну версію офіційної інтернет-сторінки для громадян, які працюють або навчаються в країні, повідомляє прес-служба міської ради Познані.

    Це вже восьма мовна версія офіційної веб-сторінки міста. На додаток до рідної польської, надаються інформаційні послуги англійською, німецькою, іспанською, португальською, італійською та хорватською мовами.

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    «Це відповідь міста на зростання кількості мешканців українського походження, які становлять 90% іноземців, що приїжджають до Познані. Завдяки новим сполученням з Києвом і Львовом зростає туристичний рух з цією країною», - прокоментувала уповноважена мера міста з питань протидії дискримінації Марта Мазурек.

    На інтернет-сторінці україномовної версії сайту міститься загальна інформація про місто, його історію та ділове середовище.

    Адреси головних офісів та установ, включаючи консульство. Є також поради щодо отримання необхідних документів, проживання, навчання, комунікацію та працевлаштування у місті. 

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