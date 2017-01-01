У Польщі місто Познань відкрило інтернет-сторінку українською мовою
- Вчора, 16:08
-
Розсилка
На інтернет-сторінці україномовної версії сайту міститься загальна інформація про місто, його історію та ділове середовище
Місто Познань першим у Польщі створило україномовну версію офіційної інтернет-сторінки для громадян, які працюють або навчаються в країні, повідомляє прес-служба міської ради Познані.
Це вже восьма мовна версія офіційної веб-сторінки міста. На додаток до рідної польської, надаються інформаційні послуги англійською, німецькою, іспанською, португальською, італійською та хорватською мовами.
«Це відповідь міста на зростання кількості мешканців українського походження, які становлять 90% іноземців, що приїжджають до Познані. Завдяки новим сполученням з Києвом і Львовом зростає туристичний рух з цією країною», - прокоментувала уповноважена мера міста з питань протидії дискримінації Марта Мазурек.
На інтернет-сторінці україномовної версії сайту міститься загальна інформація про місто, його історію та ділове середовище.
Адреси головних офісів та установ, включаючи консульство. Є також поради щодо отримання необхідних документів, проживання, навчання, комунікацію та працевлаштування у місті.