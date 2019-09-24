У Польщі різко зросла кількість нападів на українців – Денісова



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Денісова провела зустріч з Уповноваженим з громадянських прав Польщі Адамом Боднаром Фото: Facebook Людмили Денісової

Останній факт ксенофобії стосовно громадянина України зафіксовано 20 вересня у польському місті Жори

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова планує звернутися з пропозицією до МЗС України розширити консульське представництво в Польщі задля посилення захисту українців.

Про це вона написала 24 вересня у Facebook, повідомивши про свій візит до Варшави, де відбулась зустріч з Уповноваженим з громадянських прав Польщі Адамом Боднаром.

«З польською стороною підписали лист про наміри щодо поглиблення двостороннього співробітництва. Обговорили питання захисту прав трудових мігрантів та обміну інформацією про умови праці українських громадян. Крім того, висловила своє занепокоєння зростаючою тенденцією ксенофобії, дискримінації та ворожнечі на ґрунті ненависті за національною ознакою. За чотири роки кількість таких випадків збільшилась з 30 до 190. Не всі громадяни України звертаються до відповідних установ, коли порушуються їх права, тому ця цифра може бути більша», - підкреслила Денісова.

Вона повідомила, що останній факт ксенофобії стосовно громадянина України зафіксовано 20 вересня у польському місті Жори, де група з п’яти чоловік жорстоко побила українського студента.

«Справа знаходиться на моєму особистому контролі», - повідомила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що у польському місті Жори п'ятеро чоловіків жорстоко побили студента з України.