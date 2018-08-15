У Польщі українець скоїв самогубство в лікарні



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Унаслідок нещасного випадку на роботі чоловіку розчавило таз

У міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства в Польщі повісився 59-річний українець. Про це пише польське видання Gazeta Olsztyńska.

Як повідомляється, громадянин України працював на заробітках замість свого брата. Під час роботи трапився нещасний випадок – чоловікові розчавило таз. З важкою травмою його госпіталізували до лікарні. Як повідомляється, він був у лікарняній палаті кілька днів, а потім повісився.

«У медичному закладі він зрозумів, що не має медичної страховки, а отже, лікування буде дорого коштувати, а його можуть депортувати до України (через відсутність страховки, -ред.)», – пише видання.

Зазначається, що місцева прокуратура вивчає обставини справи. Поліція допитала працівників лікарні, ніхто з працівників медустанови не знає, що могло стати причиною суїциду.

Про подію повідомили Посольство України в Польщі.