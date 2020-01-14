У Черкасах на смерть збили директора школи



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Загиблим виявився директор школи №19 Юрій Лункін

Аварія сталася біля самої школи

Директор школи 19 Юрій Лункін потрапив у смертельну аварію. ДТП сталася на перехресті вулиць Надпільна – Крилова. Його збила машина.

Про це місцевому виданню «18000» повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов.

Він зазначив, що аварія сталася біля самої школи. Нині він їде на місце інциденту. Детальнішу інформацію пообіцяв надати згодом.

«38-річний водій автомобіля Land Rover, місцевий житель, допустив наїзд на чоловіка, який був на проїжджій частині дороги. Ушкодження, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям. Він загинув на місці події», – повідомили у прес-службі Патрульної поліції Черкаської області.

Обставини аварії встановлюють слідчі Черкаського відділу поліції.

Призначено проведення низки експертиз.

Нагадаємо, у місті Біла Церква легковик збив 71-річну бабусю.

10 січня ввечері на вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині в Києві автомобіль на смерть збив пенсіонера на пішохідному переході. За даними поліції, чоловік переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся ще з двома автівками. Від отриманих травм пішохід помер на місці.