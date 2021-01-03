У Польщі вчителів перед допуском на очні заняття перевірять на коронавірус

Результати масового тестування будуть відомі до 18 січня, перед відновленням навчання після канікул

У Польщі планують у період 11-15 січня провести тестування на коронавірусну інфекцію для 190 тис. вчителів молодших класів, повідомив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек.

Про це пише портал Polska Times.

У той же час, Чарнек заявив, що повернення після 17 січня учнів до шкіл залежить від перебігу епідемії коронавірусу в країні. Якщо протягом перших двох тижнів нового року кількість заражень буде низькою, то влада Польщі може прийняти рішення повернути очні заняття.

«Якщо кількість виявленої коронавірусної інфекції не буде рости, то спочатку в школи повернуться учні молодших класів - з 1 до 3 класу, потім учні 8 та 10 класів, так як у них це випускний рік, а потім всі інші учні», - сказав Чарнек .

Він зазначив, що з 11 до 15 січня майже 190 тисяч вчителів, які висловили бажання, пройдуть тести на коронавірус. Ті вчителі, у кого буде виявлено коронавірус, будуть продовжувати вести дистанційні заняття, а іншим запропонують повернутися в школи.

Міністр підкреслив, що розглядає вакцинацію від коронавірусу як «єдиний шанс на швидке повернення до нормального життя».

Нагадаємо, 2 січня 2021 року в Польщі було зафіксовано 6 945 випадків зараження коронавірусом. Одужали 9 155 осіб, померли 102 людини.