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    Побічні ефекти вакцини від Pfizer зафіксовано у Фінляндії

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Розробка компанії Pfizer і BioNTech &ndash; це перша вакцина проти Covid-19, схвалена ВООЗ</p> - Побічні ефекти вакцини від Pfizer зафіксовано у Фінляндії

    Розробка компанії Pfizer і BioNTech – це перша вакцина проти Covid-19, схвалена ВООЗ

    Фото з відкритих джерел

    Деталі неналежного впливу вакцини не розголошуються з метою збереження конфіденційності

    Перший випадок побічного ефекту під час застосування вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer зафіксовано у Фінляндії. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.fi, його обставини поки що не будуть розголошуватись до надходження нових повідомлень.

    У фінському агентстві з безпеки і розвитку в галузі фармацевтики Fimea пояснюють таку політику необхідністю збереження конфіденційності. Коли надійде хоча б пʼять подібних повідомлень, тоді в агентстві розкажуть які саме побічні ефекти були викликані вакциною.

    У той же час, влада вважає природним швидку появу побічної реакції та повідомлення про неї. Це пов'язано з недавнім стартом використання препарату. З часом будуть розглядати тільки заявки про серйозні наслідки.

    Наголошується, що в останні дні 2020 року в Фінляндії були щеплені медпрацівники в Гельсінкі, Турку, Тампере, Куопіо та Оулу.

    19 грудня щеплення вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer почали в Ізраїлі.

    В Євросоюзі вакцинація препаратом Pfizer почалася 26-27 грудня. Також щеплення цією вакциною роблять в США і Великобританії.

    31 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech.

    Теги: США Фінляндія щеплення вакцинація коронавірус
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