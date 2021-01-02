Побічні ефекти вакцини від Pfizer зафіксовано у Фінляндії

Розробка компанії Pfizer і BioNTech – це перша вакцина проти Covid-19, схвалена ВООЗ

Деталі неналежного впливу вакцини не розголошуються з метою збереження конфіденційності

Перший випадок побічного ефекту під час застосування вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer зафіксовано у Фінляндії. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.fi, його обставини поки що не будуть розголошуватись до надходження нових повідомлень.

У фінському агентстві з безпеки і розвитку в галузі фармацевтики Fimea пояснюють таку політику необхідністю збереження конфіденційності. Коли надійде хоча б пʼять подібних повідомлень, тоді в агентстві розкажуть які саме побічні ефекти були викликані вакциною.

У той же час, влада вважає природним швидку появу побічної реакції та повідомлення про неї. Це пов'язано з недавнім стартом використання препарату. З часом будуть розглядати тільки заявки про серйозні наслідки.

Наголошується, що в останні дні 2020 року в Фінляндії були щеплені медпрацівники в Гельсінкі, Турку, Тампере, Куопіо та Оулу.

19 грудня щеплення вакциною, розробленою німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer почали в Ізраїлі.

В Євросоюзі вакцинація препаратом Pfizer почалася 26-27 грудня. Також щеплення цією вакциною роблять в США і Великобританії.

31 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech.