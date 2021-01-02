Японія планує повернути надзвичайний стан через спалах Covid-19

У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування

У країні ситуація з коронавірусом погіршується

Уряд Японії розглядає нове введення надзвичайного стану у країні. Про це повідомляє Japan Times.

Ввести режим НС уряд закликали губернатори Токіо префектури Сайтама, Тіба і Канагава. У відповідь на це міністр економіки Ясутоши Нісімура заявив, що уряду необхідно порадитися з експертами, щоб визначити, чи потрібно вводити надзвичайний стан.

Раніше прем'єр-міністр Есіхіде Суга виступав проти введення НС, який діяв у країні ще під час першої хвилі коронавірусу у квітні 2020 року.

На цьому тижні в Японії був зафіксований новий рекордний показник добового приросту випадків зараження – 4520 у четвер, 31 грудня.

Нагадаємо, що упродовж останніх днів у Японії різко зросла кількість хворих на Covid-19 – вперше за добу реєструють понад тисячу випадків.

У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування та понад 3,3 тисячі смертей. При цьому за добу 31 грудня у країні виявили рекордні 1 337 нових випадків.

Як повідомлялося, 26 грудня, Японія закрила кордони для громадян всіх країн.