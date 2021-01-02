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    Японія планує повернути надзвичайний стан через спалах Covid-19

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    У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування - Японія планує повернути надзвичайний стан через спалах Covid-19
    У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування
    Фото з відкритих джерел

    У країні ситуація з коронавірусом погіршується

    Уряд Японії розглядає нове введення надзвичайного стану у країні. Про це повідомляє Japan Times.

    Ввести режим НС уряд закликали губернатори Токіо префектури Сайтама, Тіба і Канагава. У відповідь на це міністр економіки Ясутоши Нісімура заявив, що уряду необхідно порадитися з експертами, щоб визначити, чи потрібно вводити надзвичайний стан.

    Раніше прем'єр-міністр Есіхіде Суга виступав проти введення НС, який діяв у країні ще під час першої хвилі коронавірусу у квітні 2020 року.

    На цьому тижні в Японії був зафіксований новий рекордний показник добового приросту випадків зараження – 4520 у четвер, 31 грудня.

    Нагадаємо, що упродовж останніх днів у Японії різко зросла кількість хворих на Covid-19 – вперше за добу реєструють понад тисячу випадків. 

    У Японії з початку пандемії зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування та понад 3,3 тисячі смертей. При цьому за добу 31 грудня у країні виявили рекордні 1 337 нових випадків.

    Як повідомлялося, 26 грудня, Японія закрила кордони для громадян всіх країн.

    Теги: міністр Японія надзвичайний стан уряд коронавірус
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