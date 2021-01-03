В Україні не працює квота на працевлаштування людей з інвалідністю, – міністр

Лазебна повідомила про плани модернізувати фонд соціального захисту інвалідів

Квота на працевлаштування людей з інвалідністю в Україні не працює. Така квота є «репресивним» заходом.

Про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна, пише «Радіо Свобода».

За її словами, головне з цього огляду – робота з роботодавцями: «Вони повинні бути зацікавлені брати цих людей на роботу».

«Ви ж знаєте, що були маніпуляції, коли просто беруть трудові книжки людей і кажуть: ми виконали квоту, – сказала вона. – Мені здається, що це (має бути – ред.) така ментальна свідомість роботодавців, щоб було престижно допомогти, створити робоче місце для молодої людини з інвалідністю, допомогти їй соціалізуватися. Знаєте, це ж тест на нашу цивілізованість. Коли ми пліч-о-пліч з такими людьми і їх ізолюємо…»

Як сказала Лазебна, в Україні напрацювали великий план дій на виконання Конвенції ООН із прав людини з інвалідністю: «І там буде великий блок присвячено працевлаштуванню людей з інвалідністю. Модернізуємо фонд соціального захисту інвалідів. Ми хочемо, щоб ті штрафи, які платять роботодавці за непрацевлаштування людей, ішли виключно на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто плани в нас є, але, звичайно, тут теж дуже велика солідарна відповідальність».

Лазебна додала, що з дотеперішнього такого плану дій на виконання цієї конвенції, який завершився 2020 року, «якщо чесно, 50% не зроблено і 50% зроблено».

«І ми проаналізували, чому не зроблено. Чи це просто бюрократична складова, просто не зробили порядки, накази, постанови, закони, чи це дійсно є нерозуміння людей, що це сьогодні треба робити інклюзію, соціальну включеність цих людей в суспільство, в усі абсолютно процеси. Буде представлено план. І, мабуть, треба дуже серйозна програма відповідальності за виконання цього плану», – наголосила вона.