У Польщі затримано українців за торгівлю археологічними артефактами



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Українцям загрожує до 10 років позбавлення волі

Поліція вилучила найбільшу в історію нелегальну колекцію археологічних пам’яток, які продавали на аукціонах в Інтернеті.

Варшавська поліція вилучила найбільшу в історії Польщі незаконну колекцію археологічних пам’яток, повідомляє Польське радіо.

Затримано трьох осіб, зокрема громадян України та Польщі, котрі торгували цими предметами. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція, яка займається переслідуванням злочинів проти власності, дізналася, що на одному з веб-порталів продаються археологічні пам’ятки. Спостереження за аукціонами вивели їх на 33-річного громадянина України, котрий багато років живе у Польщі. Він ствердив, що відкрив доступ до свого рахунку та облікового запису в Інтернеті знайомому, однак поліція не повірила йому і затримала чоловіка.

За декілька днів поліція затримала також його матір, 52-річну громадянку України та її 60-річного партнера, громадянина Польщі. Саме він, за словами слідства, організував незаконну торгівлю.

Спільники відкрили декілька рахунків на польських та іноземних інтернет-порталах, на яких розміщали сотні предметів, що можуть походити з місць археологічних розкопок на терені Польщі та країн Східної Європи.

На аукціонах вони продавали, зокрема, амулети, хрести, браслети, наконечники стріл, сокири, намиста, запонки та сотні інших предметів з різних епох. Найстарші об’єкти походять навіть з 4 століття до нашої ери. Археологічні пам’ятки продавали за ціною від кількох і до кількадесяти тисяч злотих.

Під час обшуків квартир та приміщень, що орендували затримані, поліція вилучила кількасот археологічних пам’яток, а також картину, що може бути твором відомого каталонського художника, скульптора і графіка Жуана Міро.

Суд за клопотанням прокуратури арештував затриманих на три місяці.