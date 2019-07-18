Російський додаток FaceApp може порушувати конфіденційність користувачів



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FaceApp нині є одним з найбільш завантажуваних у світі

Додаток «зістарює» та «омолоджує» обличчя, а також дозволяє змінювати стать і приміряти бороду та різні зачіски

Розроблений російською компанією популярний додаток FaceApp, який «зістарює» обличчя на фото, може порушувати конфіденційність користувачів.

Про це йдеться у матеріалі New York Post.

Російський додаток FaceApp нині є одним з найбільш завантажуваних у світі. Він «зістарює» та «омолоджує» обличчя, а також дозволяє змінювати стать і приміряти бороду та різні зачіски. Користувачі соцмереж використовують хештег #faceappchallenge, щоб поділитися своїми результатами. Цей додаток створили у 2017 розробники з компанії Wireless Lab, засновником і директором якої є росіянин Ярослав Гончаров, колишній співробітник «Яндекса».

Іноземні експерти попереджають, що додаток створює проблеми безпеки, які можуть відкрити доступ до особистої інформації користувачів.

«Майте на увазі: FaceApp, якому ви даєте дозвіл на доступ до вашої фотогалереї, також включає у свої умови та положення, що вони мають право змінювати, відтворювати й публікувати будь-які зображення, які ви обробляєте за допомогою штучного інтелекту», — застерігають у New York Post.

«Це означає, що ваше обличчя можуть використовувати для комерційних цілей (наприклад реклами, — ред), або навіть гірше», — пояснюють у виданні.

Один з експертів наголошує, що, якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних — краще уникати таких сервісів і додатків.