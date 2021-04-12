У Полтаві перекинувся човен із людьми – двоє загинули (відео)

У понеділок, 12 квітня, відновили пошуки третьої людини, яка випала з човна

У Полтаві на річці Ворскла перекинувся човен із трьома людьми, рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Про це повідомили в ДСНС України в Полтавській області.

Інформацію про інцидент рятувальники отримали близько 16 години 11 квітня. До пошуків людей із човна відразу залучили фахівців рятувально-водолазної служби. Уже о 17:00 знайшли та витягнули з води тіло одного загиблого, близько 18 години знайшли тіло ще одного чоловіка.

Вночі пошуки третього чоловіка, який також був у човні, призупинили. А вже вранці 12 квітня відновили пошуки.

Про загиблих інформації поки що немає. Рятувальники кажуть, що це були не рибалки. Найпевніше, загиблі – це відпочивальники, які близько підпливли до греблі – їх туди затягло течією.

Зазначимо, що українці часто гинуть на воді. Так, на Вінниччині у місцевому ставку втопилася жінка. Її тіло виявили місцеві жителі, до приїзду правоохоронців самотужки дістали загиблу з водойми.

На початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.