Смерть на воді: на Вінниччині у сільському ставку втопилася жінка

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин всіх смерті

Тіло з води вилучили місцеві жителі до приїзду поліції

6 квітня у селі Джурин, Шаргородської громади, у місцевому ставку втопилася жінка. Її тіло виявили місцеві жителі, до приїзду правоохоронців самотужки дістали загиблу з водойми.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Вінницькій області.

«Виклик надійшов о 14:00 годині про те, що в місцевому ставку села Джурин, було виявлено тіло загиблої жінки. Встановлено, що загибла 1964 року народження, місцева жителька. Тіло з води вилучили місцеві жителі до приїзду поліції», – повідомили у пресслужбі.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин всіх смерті.

Тим часом, у Вінниці на проспекті Коцюбинського з вікна восьмого поверху вистрибнув 60-річний чоловік. Він помер на місці. Трагедія сталася близько 10:20. Відомо, що квартира, з якої випав чоловік, належить його родичу. За попередніми даними, на такий крок людина пішла через життєві труднощі.

У поліції почали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «самогубство».