У Полтаві відвідувачі кав’ярні дивом уникли смерті чи каліцтва (відео)

Чимале дерево впало на літню терасу за кілька секунд, як звідти пішли люди

Про такі випадки кажуть: «Народилися в сорочці». У Полтаві відвідувачі літнього майданчика встигли зайти всередину кафе за кілька секунд до того, як дерево впало на їхнє місце відпочинку, – повідомляє Новини.LIVE. Дерево впало о 15:20 під час зливи. Це стало відомо із камери відеоспостереження закладу, яке опублікували у соцмережах. Ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють комунальники. Вони розпилюють дерево, що впало.

Як повідомлялося раніше, 2 червня, внаслідок сильного пориву вітру на бульварі Лесі Українки, 28Б в центрі Києва впало дерево. Внаслідок падіння дерева обірвано дроти лінії електромереж та ушкоджено кілька автомобілів.