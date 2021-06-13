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    У Полтаві відвідувачі кав’ярні дивом уникли смерті чи каліцтва (відео)

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    У Полтаві впало дерево на літню терасу. Дивом обійшлося без жертв - У Полтаві відвідувачі кав’ярні дивом уникли смерті чи каліцтва (відео)
    У Полтаві впало дерево на літню терасу. Дивом обійшлося без жертв
    Фото: Новини.LIVE

    Чимале дерево впало на літню терасу за кілька секунд, як звідти пішли люди

    Про такі випадки кажуть: «Народилися в сорочці». У Полтаві відвідувачі літнього майданчика встигли зайти всередину кафе за кілька секунд до того, як дерево впало на їхнє місце відпочинку, – повідомляє Новини.LIVE. Дерево впало о 15:20 під час зливи. Це стало відомо із камери відеоспостереження закладу, яке опублікували у соцмережах. Ніхто не постраждав.Наразі на місці працюють комунальники. Вони розпилюють дерево, що впало.

    Як повідомлялося раніше, 2 червня, внаслідок сильного пориву вітру на бульварі Лесі Українки, 28Б в центрі Києва впало дерево. Внаслідок падіння дерева обірвано дроти лінії електромереж та ушкоджено кілька автомобілів.

    Теги: Полтава надзвичайні ситуації
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    У Полтаві відвідувачі кав’ярні дивом уникли смерті чи каліцтва (відео)