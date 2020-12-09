У Полтаві загорівся нічний клуб у центрі міста (відео)
Загальна площа займання близько 600 м кв
У Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі. Рух у центрі міста паралізовано. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».
Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.
«Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 осіб особового складу та 13 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, ліквідація пожежі триває.
Про причини пожежі наразі невідомо.
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