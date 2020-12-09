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    У Полтаві загорівся нічний клуб у центрі міста (відео)

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    <span>Попередньо жертв та постраждалих немає</span> - У Полтаві загорівся нічний клуб у центрі міста (відео)
    Попередньо жертв та постраждалих немає

    Загальна площа займання близько 600 м кв

    У Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі. Рух у центрі міста паралізовано. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

    Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.

    «Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 осіб особового складу та 13 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

    За даними рятувальників, ліквідація пожежі триває.

    Про причини пожежі наразі невідомо.

    Нагадаємо, вчора, 8 грудня, на будівельному майданчику під Києвом горів баштовий кран (фото, відео).

    Теги: пожежа Полтава
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