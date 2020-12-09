У Полтаві загорівся нічний клуб у центрі міста (відео)

Попередньо жертв та постраждалих немає

Попередньо жертв та постраждалих немає

Загальна площа займання близько 600 м кв

У Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі. Рух у центрі міста паралізовано. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.

«Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 осіб особового складу та 13 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, ліквідація пожежі триває.

Про причини пожежі наразі невідомо.

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