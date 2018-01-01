Полтавський перевізник намагався підкупити начальника патрульних області
- Сьогодні, 06:09
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Полтавський підприємець запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік
Співробітники Служби безпеки України задокументували спробу дати хабара керівнику патрульної поліції у Полтавській області.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що власник одного із провідних гравців на ринку пасажирських перевезень Полтавщини запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік. У таку суму ділок оцінив не фіксування будь-яких порушень з боку перевізника.
Посадовець поліції відразу поінформував правоохоронців про пропозицію хабара. Співробітники СБ України затримали бізнесмена в кабінеті керівника патрульної поліції під час спроби передачі частини неправомірної вигоди.
Фігуранта справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У рамках кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення комерсанту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції за сприяння патрульної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, на Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.