Полтавський перевізник намагався підкупити начальника патрульних області

Полтавський підприємець запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік

Співробітники Служби безпеки України задокументували спробу дати хабара керівнику патрульної поліції у Полтавській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що власник одного із провідних гравців на ринку пасажирських перевезень Полтавщини запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік. У таку



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Полтавський підприємець запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік

Співробітники Служби безпеки України задокументували спробу дати хабара керівнику патрульної поліції у Полтавській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що власник одного із провідних гравців на ринку пасажирських перевезень Полтавщини запропонував поліцейському сто двадцять тисяч гривень на рік. У таку суму ділок оцінив не фіксування будь-яких порушень з боку перевізника.

Посадовець поліції відразу поінформував правоохоронців про пропозицію хабара. Співробітники СБ України затримали бізнесмена в кабінеті керівника патрульної поліції під час спроби передачі частини неправомірної вигоди.

Фігуранта справи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У рамках кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення комерсанту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом захисту економіки Нацполіції за сприяння патрульної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБ України в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.