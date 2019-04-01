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    У Порошенка оприлюднили свої дані підрахунку голосів

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    <p>Згідно з даними паралельного підрахунку, кандидат у президенти і шоумен Володимир Зеленський набирає 29,8%</p> - У Порошенка оприлюднили свої дані підрахунку голосів

    Згідно з даними паралельного підрахунку, кандидат у президенти і шоумен Володимир Зеленський набирає 29,8%

    Фото: Facebook Порошенко2019

    Член штабу Максим Саврасов зазначив, що Порошенко «впевнено виходить до другого туру президентських перегонів»

    У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка заявили, що паралельний підрахунок голосів виборців свідчить про те, що діючий глава держави набирає 16,2% голосів.

    Про це повідомляє прес-служба штабу у соцмережі Facebook.

    Також, згідно з даними паралельного підрахунку, кандидат у президенти і шоумен Володимир Зеленський набирає 29,8%, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко - 13,4%.

    «Попри масоване застосування брудних методів агітації та чорного піару, Петро Порошенко впевнено виходить до другого туру президентських перегонів. Ключові проблеми цих виборчих перегонів: брудні методи агітації наших опонентів. Проти Порошенка та України було створено масу фейків. Багато з них генерувалося у Росії. Крім того, Кремлю підігрували українські політики – учасники виборів, а дуже часто, на жаль, фейки передруковували й українські медіа», - заявив народний депутат, член штабу Максим Саврасов.

    Він додав, що лише Порошенко «продемонстрував абсолютну прозорість джерел наповнення виборчого фонду».

    «Майже кожен кандидат відзначився сумнівними коштами у виборчому фонді, отриманими від невідомих осіб», - зазначив Саврасов.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.

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