У Порошенка вимагають об’єктивного розслідування справи Шеремета



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Акція біля Офісу президента на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь, яких поліція підозрює в убивстві журналіста Павла Шеремета. Київ, 14 січня 2020 року Фото Радіо Свобода

Депутатка прокоментувала ідею створення парламентської слідчої комісії щодо розслідування вбивства журналіста

У парламенті ініціюють створення слідчої комісії щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомила депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз на брифінгу у Верховній Раді України.

За словами Фріз, зареєстрована постанова про створення тимчасової слідчої комісії щодо розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Ми прагнемо реально довести цю справу до логічного завершення. І ми не хочемо, щоб винних призначали, щоб втрачали репутацію ті чи інші посадовці, правоохоронні органи, судова система», – підкреслила представниця «Європейська солідарність».

Фріз також додала: «Ми прагнемо здійснення в рамках демократичного парламентського контролю створити майданчик в стінах парламенту, де неупереджено, незаангажовано, без будь-яких маніпуляцій та інсинуацій ми дозволимо розглядати цю справу».

Ірина Фріз підкреслила – громадяни України повинні мати можливість переконатися, що ця справа є резонансною не лише за стінами цього парламенту, і депутати прагнуть здійснювати те, що їм належить за їхнім функціоналом.

Вона повідомила, що в ТСК будуть представники різних фракцій – «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина», «Голос», позафракційні

Фріз висловила сподівання, що після розгляду проекту постанови про створення ТСК на засіданні регламентного комітету наступної середи, він буде винесений в зал для ухвалення рішення.

До слова, 7 лютого адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 5 лютого суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці.

4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.