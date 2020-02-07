У Порошенка вимагають об’єктивного розслідування справи Шеремета
Депутатка прокоментувала ідею створення парламентської слідчої комісії щодо розслідування вбивства журналіста
У парламенті ініціюють створення слідчої комісії щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомила депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз на брифінгу у Верховній Раді України.
За словами Фріз, зареєстрована постанова про створення тимчасової слідчої комісії щодо розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
«Ми прагнемо реально довести цю справу до логічного завершення. І ми не хочемо, щоб винних призначали, щоб втрачали репутацію ті чи інші посадовці, правоохоронні органи, судова система», – підкреслила представниця «Європейська солідарність».
Фріз також додала: «Ми прагнемо здійснення в рамках демократичного парламентського контролю створити майданчик в стінах парламенту, де неупереджено, незаангажовано, без будь-яких маніпуляцій та інсинуацій ми дозволимо розглядати цю справу».
Ірина Фріз підкреслила – громадяни України повинні мати можливість переконатися, що ця справа є резонансною не лише за стінами цього парламенту, і депутати прагнуть здійснювати те, що їм належить за їхнім функціоналом.
Вона повідомила, що в ТСК будуть представники різних фракцій – «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина», «Голос», позафракційні
Фріз висловила сподівання, що після розгляду проекту постанови про створення ТСК на засіданні регламентного комітету наступної середи, він буде винесений в зал для ухвалення рішення.
До слова, 7 лютого адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 5 лютого суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці.
4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.
Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.
Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.
Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.