Вбивство Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою ще на два місяці



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Юлія Кузьменко вже провела 55 днів за ґратами

Захист Юлії Кузьменко подаватиме апеляцію на рішення щодо продовження запобіжного заходу

Печерський районний суд міста Києва продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

Про це повідомляється на сторінці правозахисної ініціативи Free Dr Kuzmenko у Facebook.

«Лікарка, матір 13-річного хлопця, яка вже провела 55 днів за ґратами без будь-яких підстав, змушена буде перебувати там аж до 3 квітня. У матеріали справи захист Юлії додав довідку з її місця роботи, яка свідчить – лише за останні два тижні лікарка Кузьменко мала прооперувати 19 маленьких пацієнтів. Лікар має рятувати життя, а не сидіти за ґратами!», – сказав координатор правозахисної ініціативи Дмитро Жмайло.

Захист Юлії Кузьменко подаватиме апеляцію на рішення щодо продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 лютого Печерський районний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.

Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Раніше суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як відомо, суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня 2019 року суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.